ارتفاع جديد في "خام برنت" عالمياً

وارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع استمرار الأزمة في إمدادات الغاز الطبيعي والكهرباء والفحم في أنحاء العالم.وارتفع خام القياس برنت 35 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 84.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 0827 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط 0.6% أمس الاثنين. ولا يزال العقد مرتفعا سبعة بالمئة تقريبا منذ بداية الشهر.وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70 سنتا أو 0.9% لتصل إلى 83.14 دولار، بعد أن ارتفعت 0.2% في الجلسة السابقة وبنحو عشرة بالمئة هذا الشهر.