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الداخلية البريطانية: مستوى تهديد أمن أعضاء البرلمان كبير
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انخفاض اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية
اقتصاد
2021-10-21 | 03:26
14,027 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الخميس.
سعر بيع الدولار 148,250 لكل 100 دولار
سعر شراء الدولار 147,250 لكل 100 دولار
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