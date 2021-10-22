"برنت" في طريقه نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية في 7 أسابيع

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة وأوشك خام "برنت" على تسجيل أول خسارة أسبوعية في سبعة أسابيع مع تباطؤ الطلب على منتجات النفط في قطاع توليد الطاقة وسط تراجع أسعار الفحم والغاز.

وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.6 بالمئة إلى 84.11 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضه 1.21 دولار في الجلسة السابقة.

ولامس "برنت" أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 86.10 دولار أمس الخميس، لكنه كان في سبيله للهبوط 0.9 بالمئة هذا الأسبوع، وهو أول انخفاض أسبوعي له منذ الثالث من سبتمبر 2021.

ونزلت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.6 بالمئة إلى 82.01 دولار للبرميل، بعدما خسرت 92 سنتا أمس.

وقال رافيندرا راو نائب رئيس إدارة السلع الأولية في "كوتاك" للأوراق المالية: "شهد النفط بعض التصحيح ضمن عمليات بيع في السلع الأولية وسط تجدد المخاوف من فيروس كورونا وتوقعات بشتاء أكثر اعتدالا في الولايات المتحدة".

وسجلت أسواق النفط أعلى مستوياتها في عدة سنوات هذا الأسبوع بسبب مخاوف من نقص الفحم والغاز في الصين والهند وأوروبا، الأمر الذي شجع على التحول إلى الديزل وزيت الوقود لتوليد الطاقة.