اللجنة العراقية السعودية للطاقة تناقش الربط الكهربائي العراقي الخليجي

وقالت وزارة النفط في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة العراقية السعودية للطاقة والصناعات التحويلية عقدت اجتماعها الخامس في الرياض، حيث ترأس الوفد العراقي وزير النفط احسان عبد الجبار".وأشار عبد الجبار، وفق البيان، إلى أن "العلاقات الثنائية تشهد تطوراً كبيراً في جميع المجالات، وقد لمسنا حرص الاشقاء بالرغبة في الاسراع بتنفيذ المحاور التي يتم الاتفاق عليها في قطاعات الطاقة والصناعة ضمن برنامج اللجنة العراقية السعودية".وأوضح، أن "من ابرز المحاور التي تم تناولها في جدول اعمال اللجنة هي بحث امكانية المشاركة والاستثمار بتطوير عدد من الحقول ذات التراكيب الهيدروكربونية الغازية، والمساهمة في مشروع نبراس للصناعات البتروكيماويات، ومشروع الربط الكهربائي الخليجي، ودراسة انشاء المدن الصناعية، وغيرها".وقد خرج الاجتماع، بحسب البيان، "بتوصيات تؤكد على التعجيل بتنفيذ هذه المشاريع".من جانبه، اكد وزير الكهرباء وكالة عادل كريم، "على اهمية الربط الكهربائي العراقي الخليجي، واستعداد وزارته لتوفير جميع الامكانيات الفنية لتنفيذ هذا المشروع الذي يسهم في تغطية جزء مهم من حاجة العراق"، كاشفاً عن قرب التوقيع مع شركة "اكوا باور" السعودية على تنفيذ المشروع الاستثماري لتوليد (1000) ميكاواط من الطاقة الشمسية في محافظة النجف".فيما شدد وزير الصناعة منهل عزيز، على "اهمية تنفيذ مشروع نبراس للصناعات الكيماوية بالتعاون مع شركة شل العالمية والشركات الوطنية والعربية الراغبة بالاستثمار، والافاق المستقبلية لهذا المشروع الذي يجعل العراق من بين الدول الرائدة في هذه الصناعة".من جانبها، رحبت رئيس هيئة الاستثمار سها داود نجار "بالاستثمارات السعودية في العراق وخصوصا في قطاع الطاقة والصناعات التحويلية، وان الهيئة تعمل على تشجيع الاستثمارات المشتركة من خلال التسهيلات المقدمة وتذليل المعوقات الادارية والفنية".في السياق، اكد وزير الطاقة السعودي الامير عبد العزيز بن سلمان "حرص المملكة على تعزيز افاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وبما يخدم المصالح المشتركة، مشيراً الى رغبة الشركات الوطنية السعودية المساهمة في تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية الداعمة لقطاع الطاقة والصناعات التحويلية في العراق".وأكد على ان "اللجنة قد قطعت شوطاً مهماً في دراسة الجوانب الفنية والادارية والاستثمارية والتنفيذية لاهم المشاريع الاستثمارية التي تم ادراجها في جدول الاعمال، مشدداً على تأكيد دعم المملكة للاشقاء في العراق في جميع المجالات".يذكر ان اللجنة العراقية السعودية للطاقة والصناعات التحويلية تعقد اجتماعاتها الدورية، وتضم وزارات النفط والكهرباء والصناعة والهيئة الوطنية للاستثمار.