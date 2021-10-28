النفط تحصي مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر ايلول الماضي

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن" كمية الصادرات من النفط الخام بلغت ( 92) مليونا (422) الفا و(485) برميلاً ، بايرادات بلغت ( 6 ) مليار و( 777 ) مليون و (134) الف دولار ".واشارت الاحصائية الى ان" مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر ايلول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (89) مليونا و(224) الفا و ( 354 ) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (2) مليونا و(922) الفا و(857) برميلا ، فيما بلغت الكميات المصدرة الى الاردن (275) الف و (274) برميلا فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد (73.328 ) دولارا ."واوضحت الوزارة خلال البيان ان "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (34) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".