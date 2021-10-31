Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الأرشيف الوطني الأمريكي يقاضي ترامب
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

مخاوف من ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل

اقتصاد

2021-10-31 | 03:59
مخاوف من ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل
501 مشاهدة

كثفت أميركا والهند واليابان ودول أخرى الضغط على أعضاء أوبك لزيادة الإنتاج وسط مخاوف من ارتفاع محتمل بأسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل، بحسب "بلومبيرغ".

وبحسب الوكالة،"تحدث مسؤولون من الولايات المتحدة واليابان والهند مع بعضهم البعض على انفراد، وتواصلوا أيضا مع مستهلكين رئيسين للنفط والدول المصدرة. وبدأت المكالمات قبل نحو ثلاثة أسابيع ، لكنها تكثفت في الأيام الأخيرة بعد ارتفاع السعر إلى 85 دولاراً للبرميل".

وتؤكد الوكالة أن الولايات المتحدة والهند واليابان ودول أخرى تمارس "أقوى ضغوط دبلوماسية على أوبك منذ سنوات عديدة، سواء بشكل علني أو بشكل مغلق.

كما يكتب المراقبون أن اليابان اتخذت خطوة نادرة لنفسها وانضمت إلى هذه الدعوات. في حين لا تزال الصين صامتة، لكنها تشترك في وجهة النظر هذه نفسها.

وأضافت بلومبيرغ: "إدارة بايدن تشعر بقلق متزايد بشأن ارتفاع أسعار البنزين التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات. ومنذ عدة أسابيع تحث مجموعة "أوبك+"على إنتاج المزيد من النفط".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في منتصف تشرين الأول في الجلسة العامة لأسبوع الطاقة الروسي، بأنه يرى أن من "الممكن جدا" أن يصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار. وفي الوقت نفسه، أوضح أن روسيا تبذل "كل ما في وسعها من أجل استقرار سوق النفط بشكل كامل".

وبحسب الوكالة، خلال العام الماضي، ازداد قلق الدول المستهلكة للنفط مع ارتفاع سعر النفط الخام، أولا إلى 50 دولاراً للبرميل، ثم إلى 75 دولارا، والآن إلى ما يزيد عن 85 دولاراً. وتخشى هذه الدول من أن يرتفع سعر برميل النفط إلى 100 دولار.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
08:34 | 2021-10-31 08:34
08:10 | 2021-10-31 08:10
08:02 | 2021-10-31 08:02
المزيد
اعلان
اعلان
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي ليوم غد
30.74%
16:26 | 2021-10-30
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي ليوم غد
16:26 | 2021-10-30
دوي انفجارات في بغداد.. مصدر يكشف السبب
17.44%
11:35 | 2021-10-29
دوي انفجارات في بغداد.. مصدر يكشف السبب
11:35 | 2021-10-29
إليسا تدخل خط الأزمة السعودية اللبنانية وتهاجم قرداحي
13.81%
16:56 | 2021-10-29
إليسا تدخل خط الأزمة السعودية اللبنانية وتهاجم قرداحي
16:56 | 2021-10-29
النزاهة الاتحادية توضح تفاصيل ضبط &quot;صباح الكناني&quot; متلبساً بالرشوة
13.22%
04:22 | 2021-10-30
النزاهة الاتحادية توضح تفاصيل ضبط "صباح الكناني" متلبساً بالرشوة
04:22 | 2021-10-30
انخفاض كبير بالاصابات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي
12.76%
09:03 | 2021-10-30
انخفاض كبير بالاصابات.. الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي
09:03 | 2021-10-30
طقس العراق.. أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
12.03%
02:48 | 2021-10-30
طقس العراق.. أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة
02:48 | 2021-10-30
المزيد
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
محمد صلاح
محمد صلاح
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.