إيران تكشف حجم صادراتها الى العراق العام الحالي

اعلن رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة، الاثنين، أن حجم الصادرات الى العراق سيبلغ نحو 9 مليارات دولار حتى نهاية العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 مارس 2022).



وقال يحيى آل اسحق بحسب وكالة فارس، إن "صادرات ايران الى العراق تراوحت في السنوات الاخيرة ما بين 8 الى 12 مليار دولار"، موضحاً أنه "في الأشهر السبعة الماضية، بلغت قيمة صادرات إيران إلى العراق 5 مليارات دولار و 500 مليون دولار".

وأضاف أنه "على الرغم من القضايا المختلفة التي تؤثر على مجال الصادرات إلى العراق، ولكن بالنظر إلى ظروف التصدير هذا العام، ودراسة أوضاع المنافسين وأسعار السلع المصدرة، فمن المتوقع أن تزيد صادرات إيران إلى العراق بنحو 8 إلى 9 مليارات دولار حتى نهاية العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 مارس 2022)".

وعزا آل اسحاق "نمو التجارة الخارجية للبلاد بنسبة 43٪ في الأشهر السبعة الماضية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي إلى تحسن ظروف مواجهة كورونا في العالم"، مضيفاً أن "التحديات الرئيسية في اقتصاد البلاد هي التضخم وسبل العيش والتجارة".