الرافدين يعلن صرف رواتب الحماية الاجتماعية

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، عن صرف رواتب الحماية الاجتماعية.

وقال المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تم توزيع رواتب الحماية الاجتماعية للرجال والنساء".



وبين، أن "توزيع الرواتب تم عن طريق البطاقة الالكترونية".

