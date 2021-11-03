انخفاض مخزونات البنزين الأمريكية إلى أقل مستوى منذ 2017

وهبطت مخزونات البنزين، حسب تقرير أسبوعي لإدارة معلومات الطاقة، بواقع 1.5 مليون برميل إلى مستوى 214.3 مليون برميل خلا الأسبوع المتنهي يوم 29 أكتوبر، ما تجاوز توقعات المحللين بهبوط 1.3 مليون برميل.ويأتي انخفاض مخزونات البنزين تزامنا مع ارتفاع مخزونات النفط بواقع 3.3 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 434.1 مليون برميل مقابل توقعات لزيادة 2.2 مليون برميل.كما ذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الأمريكية في مركز التسليم كاشينغ بولاية أوكلاهوما انخفضت 916 ألف برميل الأسبوع الماضي لأدنى مستوى منذ سبتمبر 2018.