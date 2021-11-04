ارتفاع اسعار النفط بالتزامن مع اجتماع "اوبك+"

وبحسب بيانات وكالة "بلومبرغ" فقد "صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.76% إلى 83.09 دولار للبرميل"، فيما "ارتفعت العقود الآجلة للخام "برنت" بنسبة 2.82% إلى 84.30 دولار للبرميل".ويأتي الارتفاع في وقت انطلق فيه اجتماع مجموعة "أوبك+" لبحث سوق النفط العالمية، ومن المتوقع أن يعيدوا تأكيد خططهم للإبقاء على زيادات الإمدادات الشهرية عند 400 ألف برميل يوميا.