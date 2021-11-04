البيت الأبيض: "أوبك+" قادرة على التحكم بإمدادات النفط

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين: "الولايات المتحدة تعمل وفق نظام سوق حرة تنافسية وتتخذ كل شركة قراراتها الخاصة".وصرحت جان بيير بأن "أوبك+" مجموعة من الدول التي تحدد مستويات الإمداد بنفسها.. ولديها القدرة والقوة الآن للعمل والتأكد من عدم تقويض هذه اللحظة الحاسمة من التعافي العالمي".وشددت على أن إنتاج "أوبك+" يؤثر على أسعار النفط العالمية، وله تأثير على أسعار الغاز في الولايات المتحدة.واتفقت "أوبك+" في اجتماع اليوم على التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من ديسمبر رغم دعوات الولايات المتحدة لمزيد من الإمدادات لكبح ارتفاع الأسعار.