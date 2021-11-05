الرافدين يصدر بياناً جديداً بشأن قروض الـ50 مليون

أصدر مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، توضيحا جديدا بشأن قروض الـ ٥٠ مليون للبناء والترميم.

وقال المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قروض الـ ٥٠ مليون للبناء والترميم للموظفين بدون كفيل وبضمانة الماستر كارد".