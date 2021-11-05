Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
أمير سعودي: الإيرانيون إذا تمكنوا لن يرحموا أحداً
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الدولار يتجه نحو مكاسب مقابل عملات رئيسة

اقتصاد

2021-11-05 | 05:48
الدولار يتجه نحو مكاسب مقابل عملات رئيسة
1,097 مشاهدة

اتجه الدولار صوب تسجيل مكاسب لثاني أسبوع على التوالي، مقابل عملات رئيسة، اليوم الجمعة، قبيل تقرير وظائف أمريكي مهم قد يؤثر على توقيت رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

ويتجه الإسترليني نحو أسوأ أسبوع له منذ 11 عاما بعدما فاجأ بنك إنجلترا الأسواق، وأبقى على سعر الفائدة دون تغيير، أمس الخميس.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 94.327 بعدما صعد 0.51 بالمئة مساء. وبهذا يسجل ارتفاعا بنسبة 0.20 بالمئة خلال الأسبوع.
ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، بعد تراجعه 1.36 بالمئة في الجلسة السابقة وهو ما أدى لانخفاضه 1.39 بالمئة خلال الأسبوع.
كما لم يطرأ تغير يذكر على اليورو وجرى تداوله مقابل 1.1556 دولار بعد تراجع بنسبة 0.49 بالمئة مساء ليصبح بصدد الانخفاض 0.16 بالمئة هذا الأسبوع.
واستقر الدولار مقابل الين الياباني عند 113.67 ين منخفضا 0.29 بالمئة منذ يوم الجمعة الماضي.
وانخفض الدولار الأسترالي على نحو طفيف خلال اليوم إلى 0.7394 دولار بعدما نزل 0.67 بالمئة في الجلسة السابقة ويتجه صوب انخفاض بنسبة 1.67 بالمئة هذا الأسبوع.
ونزل الدولار النيوزيلندي 0.09 إلى 0.70915 دولار بعد انخفاض بنسبة 0.81 بالمئة يوم الخميس، ليكون بصدد تكبد خسارة أسبوعية بنسبة 1.07 بالمئة.
وبالنسبة للعملات الرقمية جرى تداول بتكوين مقابل 62100 دولار بعدما ظلت معاملاتها ضعيفة إلى حد كبير منذ صعودها إلى أعلى مستوى على الإطلاق متجاوزة 67000 دولار الشهر الماضي.
وجرى تداول عملة إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، مقابل نحو 4500 دولار بعد الصعود إلى مستوى مرتفع على نحو قياسي عند 4670.81 دولار، يوم الأربعاء.
وأعلن المركزي الأمريكي، يوم الأربعاء، عن خفض مشترياته الشهرية من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري البالغة 120 مليار دولار بمقدار 15 مليار دولار، لكن جيروم باول، رئيس البنك، قال إنه لا توجد حاجة ملحة لرفع تكاليف الاقتراض.
وفي المقابل، ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1%، اليوم الجمعة، لتعوض بعض خسائرها، بعدما رفضت أوبك وحلفاؤها ”أوبك+“ دعوة أمريكية لزيادة الإمدادات، واتفقت على التمسك بخطط لعودة تدريجية للإنتاج الذي توقف بسبب الجائحة.
وارتفع خام برنت 82 سنتا بما يعادل أكثر بقليل من 1% إلى 81.36 دولار للبرميل في حوالي الساعة 0146 بتوقيت غرينتش، بعدما خسر حوالي 2% يوم الخميس.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
13:29 | 2021-11-05 13:29
13:07 | 2021-11-05 13:07
13:05 | 2021-11-05 13:05
المزيد
اعلان
اعلان
المباشرة بإجراءات جديدة لتخفيف الزخم المروري في بغداد (صور)
27.24%
04:50 | 2021-11-04
المباشرة بإجراءات جديدة لتخفيف الزخم المروري في بغداد (صور)
04:50 | 2021-11-04
الانواء الجوية تحدد موعد انخفاض درجات الحرارة في البلاد (صور)
15.92%
03:45 | 2021-11-04
الانواء الجوية تحدد موعد انخفاض درجات الحرارة في البلاد (صور)
03:45 | 2021-11-04
جورج قرداحي يضع شرطا أمام دول الخليج قبل الموافقة على استقالته
14.48%
10:17 | 2021-11-04
جورج قرداحي يضع شرطا أمام دول الخليج قبل الموافقة على استقالته
10:17 | 2021-11-04
الصدر يغرد بشأن احداث المنطقة الخضراء
14.37%
11:00 | 2021-11-05
الصدر يغرد بشأن احداث المنطقة الخضراء
11:00 | 2021-11-05
العامري يصدر بيانا شديد اللهجة بشأن اشتباكات الخضراء
14.26%
10:50 | 2021-11-05
العامري يصدر بيانا شديد اللهجة بشأن اشتباكات الخضراء
10:50 | 2021-11-05
صحيفة بريطانية تحذر: بلدان ستختفي قريباً عن وجه الأرض
13.73%
15:02 | 2021-11-04
صحيفة بريطانية تحذر: بلدان ستختفي قريباً عن وجه الأرض
15:02 | 2021-11-04
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.