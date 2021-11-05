الدولار يتجه نحو مكاسب مقابل عملات رئيسة

اتجه الدولار صوب تسجيل مكاسب لثاني أسبوع على التوالي، مقابل عملات رئيسة، اليوم الجمعة، قبيل تقرير وظائف أمريكي مهم قد يؤثر على توقيت رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

ويتجه الإسترليني نحو أسوأ أسبوع له منذ 11 عاما بعدما فاجأ بنك إنجلترا الأسواق، وأبقى على سعر الفائدة دون تغيير، أمس الخميس.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 94.327 بعدما صعد 0.51 بالمئة مساء. وبهذا يسجل ارتفاعا بنسبة 0.20 بالمئة خلال الأسبوع.

ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، بعد تراجعه 1.36 بالمئة في الجلسة السابقة وهو ما أدى لانخفاضه 1.39 بالمئة خلال الأسبوع.

كما لم يطرأ تغير يذكر على اليورو وجرى تداوله مقابل 1.1556 دولار بعد تراجع بنسبة 0.49 بالمئة مساء ليصبح بصدد الانخفاض 0.16 بالمئة هذا الأسبوع.

واستقر الدولار مقابل الين الياباني عند 113.67 ين منخفضا 0.29 بالمئة منذ يوم الجمعة الماضي.

وانخفض الدولار الأسترالي على نحو طفيف خلال اليوم إلى 0.7394 دولار بعدما نزل 0.67 بالمئة في الجلسة السابقة ويتجه صوب انخفاض بنسبة 1.67 بالمئة هذا الأسبوع.

ونزل الدولار النيوزيلندي 0.09 إلى 0.70915 دولار بعد انخفاض بنسبة 0.81 بالمئة يوم الخميس، ليكون بصدد تكبد خسارة أسبوعية بنسبة 1.07 بالمئة.

وبالنسبة للعملات الرقمية جرى تداول بتكوين مقابل 62100 دولار بعدما ظلت معاملاتها ضعيفة إلى حد كبير منذ صعودها إلى أعلى مستوى على الإطلاق متجاوزة 67000 دولار الشهر الماضي.

وجرى تداول عملة إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، مقابل نحو 4500 دولار بعد الصعود إلى مستوى مرتفع على نحو قياسي عند 4670.81 دولار، يوم الأربعاء.

وأعلن المركزي الأمريكي، يوم الأربعاء، عن خفض مشترياته الشهرية من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري البالغة 120 مليار دولار بمقدار 15 مليار دولار، لكن جيروم باول، رئيس البنك، قال إنه لا توجد حاجة ملحة لرفع تكاليف الاقتراض.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1%، اليوم الجمعة، لتعوض بعض خسائرها، بعدما رفضت أوبك وحلفاؤها ”أوبك+“ دعوة أمريكية لزيادة الإمدادات، واتفقت على التمسك بخطط لعودة تدريجية للإنتاج الذي توقف بسبب الجائحة.

وارتفع خام برنت 82 سنتا بما يعادل أكثر بقليل من 1% إلى 81.36 دولار للبرميل في حوالي الساعة 0146 بتوقيت غرينتش، بعدما خسر حوالي 2% يوم الخميس.