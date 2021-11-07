العراق وإيران يوقعان مذكرة تفاهم جديدة

وقع العراق وإيران، اليوم الأحد، على مذكرة تفاهم بشأن "تجنب الازدواج الضريبي" بين البلدين.

وقالت وكالة "فارس"، إن "رئيس منظمة الضرائب الايرانية داود منظور وقع مع وزير المالية العراقي علي علاوي، في طهران اليوم الاحد ، على مذكرة تفاهم حول "تجنب الازدواج الضريبي" بين البلدين".



وأضافت أن "مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين اليوم، تنص ايضا على التعاون في مجال تبادل المعلومات حول الضرائب المترتبة على العائدات ورؤوس الاموال؛ وذلك بهدف تسهيل الاجراءات وازالة العقبات ذات الصلة من مسار التعاون التجاري بين طهران وبغداد".