هل رواتب الموظفين مؤمّنة في 2022 في حال تأخر إقرار الموازنة؟

أكد عضو اللجنة الماليَّة السابق والفائز بالانتخابات الحاليَّة جمال كوجر أنَّ رواتب الموظفين مؤمنة وسيستمر صرفها بصيغة 12/1 خلال العام المقبل في حال تأخر إقرار الموازنة.

وقال كوجر في تصريحات للصحيفة الرسمية تابعتها السومرية نيوز، إنَّ "الرواتب جزء من الموازنة التشغيلية، إذ تبقى مستمرة وفق صيغة الصرف 12/1 لدوائر الدولة".

اما بشأن أصحاب القرار 315، فأوضح كوجر أنَّ "البرلمان السابق خصص لهم مبلغاً محدداً في موازنة العام الحالي 2021، ولا نعلم كيف تم توزيعه من قبل الحكومة، لأنَّ آلية التوزيع تخص الجهاز التنفيذي فقط".

ورجح "عدم اختلاف موازنة العام المقبل 2022 كثيرا عن موازنة العام الحالي، ومن المحتمل اقرارها خلال آذار أو نيسان المقبلين، في حال انعقاد مجلس النواب وتشكيل الحكومة الجديدة"، متوقعا "حصول انفراج في الأزمة السياسية وتشكيل الحكومة والبرلمان خلال المدة المقبلة".