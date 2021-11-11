"توقعات قد تقلب المعادلة".. إنخفاض مرتقب لأسعار العقارات في العراق

وبحسب أصحاب مكاتب عقارات، فإن الأسعار تتفاوت بين منطقة وأخرى بحسب تقييم خدماتها وموقعها، إذ يبلغ سعر المتر المربع في منطقة الجادرية قرب المنطقة الخضراء نحو خمسة آلاف دولار، فيما يبلغ سعر المتر المربع في منطقة القادسية التي يفصل نهر دجلة عن الأولى نحو 2500 دولار، وترتفع الأسعار كلما اقتربت من مناطق اليرموك والحارثية والمنصور في الكرخ.لكن، وبعد هذه الأسعار المشتعلة جائت توقعات جديدة مغايرة للواقع وقد تقلب المعادلة، بعد توقع إحد الخبراء العقاريين بقرب انخفاض اسعار هذه العقارات".ويقول الخبير الدولي فرزدق سعيد لـ السومرية نيوز، انه "في الايام القادمة ستنخفض اسعار العقارات في عموم العراق".وبحسب التوقعات الأكثر احتمالا ، فان أسعار العقارات ستشهد انخفاضا ملحوظا ولأسباب كثيرة منها، إن الأسعار وصلت إلى مستويات تضخمية تجعل من المشترين أكثر عقلانية في الشراء وبما يجعل الشراء بحسب الحاجة الفعلية وليس بهدف الاستثمار.