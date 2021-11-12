النفط توضح بشأن حقل "اريدو" وتصحح بعض المعلومات

وقال المكتب الاعلامي في وزارة النفط في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "اشارة الى ماتم نشره وتداوله من قبل بعض وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية حول حقل" اريدو" ولعدم دقة بعض المعلومات التي اوردتها هذه الوكالات والمواقع الاخبارية، فإن وزارة النفط توضح بإن هذا الحقل قد اكتشف عام 2016 وهو يقع ضمن الرقعة الاستكشافية العاشرة الواقعة بين محافظتي المثنى وذي قار وهو ليس بإكتشاف جديد".واضاف انه "تم احالة الرقعة الاستكشافية العاشرة ضمن جولة التراخيص الرابعة على ائتلاف شركتي لوك اويل الروسية بنسبة 60٪ وانبكس اليابانية بنسبة (40% )وتم التوقيع على العقد عام 2012".وواشار البيان الى ان "مساحة الرقعة العاشرة تبلغ (5806 )كم مربع وان العقد قد تضمن حفر 9 ابار 3 استكشافية و 6 تقييمية خلال الفترة الاستكشافية".واوضح انه "نتيجة للفعاليات التي قامت بها الشركات العالمية المعنية فقد تم اكتشاف حقل "اريدو" ضمن الرقعة العاشرة بناءاً على نتائج المسوحات الزلزالية ثنائية الابعاد عام 2016، وتشير التوقعات الاولية نتيجة الدراسات التي قدمتها الشركة بإن المخزون النفطي يتراوح مابين (7 -12 ) مليار برميل، وان انتاج الذروة المقترح (250 )الف برميل باليوم ".واكد البيان ان "المشغل "شركة لوك اويل" قد قدم اعلان الاكتشاف التجاري ومقترح التطوير التمهيدي الى وزارة النفط لغرض دراسته من قبل الجانب العراقي والمصادقة عليه للمضي بتطوير الحقل" .واختتم البيان انه "في الوقت الذي تشيد فيه وزارة النفط بدور وسائل الاعلام والصحافة والمواقع الاخبارية، فإنها تناشد الجميع بتوخي الدقة والموضوعية والمهنية عند تداول الاخبار المتعلقة بالقطاع النفطي خدمة للصالح العام ".