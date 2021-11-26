كورونا الجديدة تدفع مؤشر أسعار النفط نحو الهبوط

تراجعت أسعار النفط أكثر من 2%، اليوم الجمعة، بفعل مخاوف من تضخم فائض المعروض العالمي في الربع الأول من العام المقبل بعد إفراج منسق عن كميات من احتياطيات الخام لدى مستهلكين رئيسيين بقيادة الولايات المتحدة، ومع تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا أثارت قلق المستثمرين.



وواصلت العقود الآجلة لـخام برنت التراجع للجلسة الثالثة على التوالي، وهبطت 1.69 دولار، بما يعادل 2.1%، لتستقر عند 80.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 0327 بتوقيت غرينتش.



وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.04 دولار، بما يعادل 2.6%، ليصل إلى 76.35 دولار للبرميل. ولم يتحدد سعر تسوية للخام الأميركي أمس الخميس بسبب عطلة عيد الشكر.