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خوفا من المتحور الجديد.. تراجع أغلب أسواق الأسهم الخليجية

اقتصاد

2021-11-28 | 04:31
خوفا من المتحور الجديد.. تراجع أغلب أسواق الأسهم الخليجية
681 مشاهدة

تراجعت بشدة أغلب أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة الأحد، فسجل المؤشر السعودي أكبر خسارة له في يوم واحد منذ نحو عامين، بعد أن أثار ظهور متحور جديد لفيروس كورونا _قد يكون مقاوما للقاحات_ فزع المستثمرين، وصنفت منظمة الصحة العالمية ،الجمعة، السلالة المتحورة الجديدة بأنها مقلقة، وهي خامس سلالة توضع في هذا التصنيف.

وهبط مؤشر البورصة السعودية 4.4 في المئة متأثرا بانخفاض سهم مصرف الراجحي 3.4 في المئة وسهم البنك الأهلي السعودي 5.3%.
 
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الأحد أن المملكة علقت الرحلات الجوية من وإلى مالاوي وزامبيا ومدغشقر وأنجولا وسيشيل وموريشيوس وجزر القمر، بسبب مخاوف مرتبطة بانتشار سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا أُطلق عليها اسم ”أوميكرون“.
 
ونزل مؤشر بورصة دبي الرئيس 4.8 في المئة وهو أكبر انخفاض خلال يوم واحد منذ مارس/ آذار 2020.
 
وهبط سهم شركة إعمار العقارية 7.9 في المئة. ونزل سهم العربية للطيران 7.1%، وانخفض مؤشر بورصة أبوظبي 2.3% متأثرا بنزول سهم بنك أبوظبي الأول 3.1% وسهم اتصالات 3%.
 
وذكرت وكالة أنباء الإمارات الجمعة أن البلاد قررت تعليق دخول القادمين من جنوب أفريقيا وبوتسوانا وموزامبيق وزيمبابوي وليسوتو وناميبيا وإيسواتيني اعتبارا من الـ29 من نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب مخاوف من سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا.
 
ودفعت أنباء المتحور الجديد _أيضا_ أسعار النفط للانخفاض بنحو عشرة دولارات للبرميل يوم الجمعة في أكبر خسارة يومية منذ أبريل/نيسان 2020.

ونزل المؤشر القطري بأكثر من اثنين في المئة.
 
وقالت الخطوط الجوية القطرية أمس السبت إنها ”علقت دخول القادمين من جنوب أفريقيا وزيمبابوي وموزامبيق بسبب مخاوف مرتبطة بانتشار سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا“.

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