شركة ماليزية تعلن عن نقلة نوعية في أكبر حقول ذي قار النفطية

وقالت الشركة في بيان صحافي، إنه خلال حفل الافتتاح الذي حضره نائب رئيس بتروناس للأصول الدولية للانتاج، جكريس وهاب والمديرالتنفيذي ورئيس مشاريع الشرق الاوسط واسيا واوربا لشركة جابكس، توشيوكي هيراتا بالاضافة الى رئيس بتروناس العراق، نورفيزال مات سعد، قالت إن "هذا الانجاز جاء تاكيداً للالتزام والتعاون الكبيرين بين بتروناس وشركة جابكس اليابانية وشركة نفط الشمال بالاضافة للدعم المستمر والجهد الحثيث من قبل شركة نفط ذي قار لتحقيق تطلعات العراق في مجال الطاقة".يذكر أن بتروناس الماليزية تستثمر حالياً حقل الغراف النفطي الذي يعد من اكبر الحقول النفطية في محافظة ذي قار بعد توقيعها عقد تطوير الحقل في كانون الثاني 2010 في تحالف بقيادتها مع شركة جابكس اليابانية.