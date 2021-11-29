أرتفاع أسعار الذهب.. ما علاقة "أوميكرون"؟

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1793.72 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0201 بتوقيت غرينتش.وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% عند التسوية إلى 1793.2 دولار.وزاد الطلب الفعلي على الذهب في المحاور الآسيوية الرئيسية الأسبوع الماضي، بمساعدة تراجع الأسعار، مع استعداد المتعاملين في الهند لطفرة محتملة في الشراء مع ازدياد وتيرة موسم الزواج.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 23.38 دولار للأوقية.وارتفع البلاتين 2.3 % إلى 976.01 دولار، كما ارتفع البلاديوم 2.7 % إلى 1794.69 دولار.