العراق واذربيجان يبحثان الملفات الصناعية والاقتصادية المشتركة

بحث نائب رئيس اتحاد الصناعات العراقي، الاثنين، مع القائم بأعمال سفارة جمهورية اذربيجان في العراق الملفات الصناعية والاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وقال الاتحاد في بيان، إن "علي الدخيلي نائب رئيس اتحاد الصناعات العراقي استقبل نصير ممدوف القائم بأعمال سفارة جمهورية اذربيجان في العراق اليوم الاثنين في مقر الاتحاد، وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الملفات الصناعية والاقتصادية المشتركة بين البلدين".

ونقل البيان عن ممدوف قوله، إن "هذه الزيارة جاءت من اجل ايجاد تعاون اقتصادي وصناعي مشترك يعزز المصالح الصناعية وتبين لنا من خلال الاجتماع مع ادارة الاتحاد ان هناك مدنا صناعية وصلت الى نسبة متقدمة في عدد من محافظات العراق ومنها محافظة ذي قار".

وأضاف "نود الانفتاح والتعاون وايجاد السبل الكفيلة التي تهدف الى ايجاد المشاريع الصناعية المشتركة بين البلدين"، مؤكداً أن "المجال الصناعي مهم جدا وبعد اللقاء بنائب رئيس الاتحاد توصلنا الى اتفاقات مستقبلية وننتظر وفد من الاتحاد لزيارة اذربيجان لزيارة المصانع للاستفادة من التجرية الاذربيجانية لنقل الخبرات الشعب العراقي".