خبراء: الاقتصاد العالمي لن يتأثر بـ"أوميكرون"

قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن خبراء الاقتصاد يتوقعون أن العالم لن يتأثر بموجة الإصابات المتوقعة في الفترة المقبلة، نتيجة متحور فيروس كورونا المستجد "أوميكرون"، مؤكدين أن الاقتصاد العالمي ”سيتغلب على هذه التأثيرات بسهولة نسبيا“.

وذكرت الصحيفة أن "الحجة التي يستند إليها الخبراء، هي قدرة الاقتصادات على التكيف مع تأثيرات كورونا السابقة، إلى جانب سرعة انتشار اللقاحات، لذلك من غير المرجح أن تكبح أي موجة جديدة من الفيروس ارتفاع نسبة التضخم".

وتابعت الصحيفة "يرى البعض أن ملفي السفر والسياحة قد يتضرران بشدة في بعض البلدان، لكن الخبراء أشاروا إلى أن هذا يعد جزءا صغيرا جدا من النشاط الاقتصادي الكلي".

وأضافت "يرى المحللون أنه حتى لو كان المتحور الجديد يتمتع بمقاومة أكبر للقاحات الحالية، فإن الرأي السائد هو أن التطعيم ضده سيساعد في تقليل التأثير السلبي على الاقتصاد".

وأوضحت أنه "يمكن للعالم المتقدم الآن الاعتماد على معدلات التطعيم المرتفعة بعد أن عزز قدرته على تطوير وإنتاج اللقاحات، وأظهر أنه يمكن تعديل أنماط العمل بمرونة إلى حد ما والتكيف بشكل عام مع الجائحة".