بسبب "أوميكرون".. أسواق الأسهم الأوروبية تتراجع

تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية الرئيسية اليوم الثلاثاء في بداية الجلسات، بسبب مخاوف ناجمة عن متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".

وحسب رويترز فقد ساد جو من النفور في بداية التعاملات الصباحية لأسواق الأسهم الأوربية، بعد شكوك تمت إثارتها حول فاعلية اللقاحات الموجودة مع المتحور الجديد لفيروس كورونا، المسمى "أوميكرون".

ففي باريس، فقد مؤشر "كاك40" 1.61% إلى 6667.43 نقطة حوالي الساعة 08:50 بتوقيت غرينتش.

وفي لندن، هبط مؤشر "إف تي إس إي 100" بنسبة 0.87%، وكذلك في فرانكفورت، انخفض مؤشر "داكس" بنسبة 1.44%، فيما انخفض مؤشر "إيروستوكس 50" بنسبة 1.67%.

وانخفض مؤشر "إف تي إس إي إيروفريست300" بنسبة 0.99%، وانخفض مؤشر "ستوكس600" بنسبة 1.44%، بينما انخفض الأخير، الذي سجل أدنى مستوياته منذ 14 أكتوبر، بنحو 2.7% خلال الأسبوع.

وجاءت هذه الخسارة الكبيرة بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس التنفيذي لشركة "موديرنا"، والذي قال إنه من غير المحتمل أن تكون لقاحات كورونا المتوفرة حاليًا فعالة ضد متغير "أوميكرون"، مقارنة بالسلالات السابقة.

وقال جيمس روزنبرغ، المستشار المالي في "إي إل آند سي بيليو": تراجعت جميع القطاعات الرئيسية في التصنيف تقريبًا، من قسم الوسائط -0.7% إلى قطاع النقل والترفيه -1.95%، وأيضا انخفض مؤشر "ستوكس" للطاقة بأكثر من 2%، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام.