اسعار النفط تسجل هبوطا لم تشهده منذ شهرين

وذكرت وكالة "تاس" أن "العقود الآجلة لمزيج "برنت" تراجعت اليوم دون مستوى 70 دولارا للبرميل، ويكون بذلك المزيج قد هبط دون هذا المستوى للمرة الأولى منذ نهاية اب 2021.وجاء الهبوط وسط مخاوف اقتصادية من تأثير السلالة الجديدة لفيروس كورونا على الطلب للخام، وقال رئيس شركة "مودرنا" للأدوية لصحيفة "فاينانشال تايمز" إنه من غير المرجح أن تكون لقاحات كوفيد-19 فعالة في مواجهة "أوميكرون" بنفس درجة فاعليتها في مواجهة المتحور السابق "دلتا".