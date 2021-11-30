تراجع سعر النفط من مزيجي "برنت" و"غرب تكساس"

وانخفضت العقود الآجلة للخام من مزيج "برنت" لفبراير 2022 في بورصة "ICE" في لندن، حسب معطيات جلسة تداول الثلاثاء حتى 18:06 يتوقيت غرينيتش، بنسبة 7.4% إلى حد 67.8 دولار مقابل البرميل.وتراجع سعر النفط من مزيج "برنت" إلى مستوى أدنى من 68 دولارا لأول مرة منذ 23 آب 2021.كما هبط سعر العقود الآجلة للخام من مزيج "غرب تكساس الوسيط " لشباط 2022 بواقع 7.51% إلى 64.7 دولار مقابل البرميل، حيث تراجع كذلك إلى اقل من 65 دولارا لأول مرة منذ آب.ويأتي ذلك بعد أن أمر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم 23 تشرين الثاني، باستخدام 50 مليون برميل من مخزون الولايات المتحدة النفطي الإستراتيجي في مسعى منسق مع دول أخرى، من بينها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا، للتخفيف من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية والضغط على الدول النفطية الأعضاء في مجموعة "أوبك+" لزيادة إنتاجها بكميات أكبر.