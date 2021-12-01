بعد اجتماع لأوبك.. أسعار النفط ترتفع لأكثر من 2%

ارتفعت أسعار النفط لأكثر من 2%، اليوم الأربعاء، لتعوض بعض الخسائر الحادة التي تكبدتها خلال الجلسة السابقة، إذ يستعد كبار المنتجين لمناقشة كيفية التفاعل مع التهديد الذي يواجهه الطلب على الوقود بسبب المتحور أوميكرون.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.90 دولار بما يعادل 2.7 بالمئة إلى 71.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 0504 بتوقيت جرينتش بعد هبوط 3.9 بالمئة امس الثلاثاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.71 دولار أو 2.6 بالمئة إلى 67.89 دولار للبرميل بعد هبوطها 5.4 بالمئة امس الثلاثاء.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الأربعاء بعد الساعة 1300 بتوقيت جرينتش، وقبل اجتماع يوم غد الخميس لأوبك+ التي تجمع أوبك مع حلفاء من بينهم روسيا.

وقال رئيس شؤون تجارة السلع بالتجزئة في كوتاك سكيوريتيز سونيل كاتكي "بما أن الولايات المتحدة ودول أخرى اتفقت على الاستخدام من مخزونات الطوارئ للسيطرة على ارتفاع الأسعار... وأيضا بما أن الأسعار تراجعت بالفعل عن 85 دولارا للبرميل إلى ما يقرب من 70 دولارا، فقد تعيد أوبك+ النظر في استراتيجيتها".

وأضاف "هناك احتمال بحدوث ذلك، بالنظر إلى متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الطلب العالمي، لاسيما في قطاع الطيران".

وحتى إذا وافقت أوبك+ على المضي قدما في زيادة الإمدادات المزمعة في كانون الثاني، فقد يجد المنتجون صعوبة في إضافة هذا القدر.

فقد خلص مسح لرويترز إلى أن أوبك ضخت 27.74 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني، بزيادة 220 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق، لكن ذلك كان أقل من الزيادة البالغة 254 ألف برميل يوميا المسموح بها لأعضاء أوبك بموجب اتفاق أوبك+.