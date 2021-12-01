أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الأربعاء، في الأسواق المحلية.

وسجلت أسعار بيع الدولار، 148.250 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.750ديناراً لكل 100 دولار.