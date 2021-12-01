Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
منظمة دولية تدعو الدول النووية لعدم نشر صواريخها في دول أخرى
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

اسعار الذهب ترتفع

اقتصاد

2021-12-01 | 06:28
اسعار الذهب ترتفع
867 مشاهدة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مدعومة بالإقبال على شرائه، بسبب تراجع عائدات السندات، وعدم التيقن بشأن النمو الاقتصادي نتيجة انتشار أوميكرون، المتحور الجديد من فيروس كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1778.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:40 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 لتسجل 1780.60 دولار.
وانخفض الذهب أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوياته في شهر، إذ تراجع في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1774.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 19:20 بتوقيت غرينتش، في حين هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1776.80 دولار.

وكانت الأسعار قفزت بما يصل إلى 1.3% بعد تحذير من الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، من أن لقاحات كوفيد-19 من المرجح أن تكون أقل فعالية في الوقاية من المتحور الجديد.

من جانبه، قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، جيروم باول، إن البنك سيبحث ما إذا كان سينهي حملة شراء السندات في وقت أبكر من المتوقع، خلال اجتماعه المقرر هذا الشهر.

كما أشار باول، إلى أن كلمة ”مؤقت“ لم تعد معبرة بدقة عن وضع التضخم.

ومن شأن خفض إجراءات التحفيز ورفع أسعار الفائدة، دفع عائدات السندات الحكومية للارتفاع، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 22.82 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.9% إلى 942.59 دولار، بينما زاد البلاديوم 0.7% إلى 1751.02 دولار.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت يوم الإثنين، موسعة خسائرها من الأسبوع الماضي مع صعود الدولار وتعافي شهية المستثمرين للمخاطرة، بينما تعكف الأسواق على تقدير حجم التأثير الاقتصادي الذي سيحدثه متحور فيروس كورونا الجديد، أوميكرون.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.50% إلى 1782.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 17:35 بتوقيت غرينتش، بعد أن أنهى الأسبوع الماضي على خسارة بلغت 2.9%، هي أكبر هبوط أسبوعي له، منذ حزيران/ يونيو الماضي.

ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1781.90 دولار للأوقية.

وعادت مسحة من الهدوء إلى الأسواق العالمية، في أعقاب موجة المبيعات الواسعة التي شهدتها الأسبوع الماضي، والتي قادها اكتشاف المتحور الجديد الذي دفع بعض الدول لتشديد القيود على حدودها.


ويتضرر الذهب أيضًا، من احتمالات زيادة أسعار الفائدة، بينما تراقب الأسواق الإطار الزمني الذي سينتهجه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، لتشديد السياسة النقدية.

كما تضرر الذهب أيضًا، من صعود الدولار، وهو ما يجعل المعدن النفيس أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
07:38 | 2021-12-01 07:38
07:17 | 2021-12-01 07:17
07:04 | 2021-12-01 07:04
المزيد
اعلان
السومرية تنشر النتائج النهائية للانتخابات التشريعية كاملة – عاجل
25.69%
08:22 | 2021-11-30
السومرية تنشر النتائج النهائية للانتخابات التشريعية كاملة – عاجل
08:22 | 2021-11-30
تحدث بشأن دخوله لملعب المباراة.. مدرب العراق يعلق بعد التعادل
17.78%
11:58 | 2021-11-30
تحدث بشأن دخوله لملعب المباراة.. مدرب العراق يعلق بعد التعادل
11:58 | 2021-11-30
الانواء الجوية تحدد موعد تساقط الامطار الغزيرة
15.73%
02:40 | 2021-11-30
الانواء الجوية تحدد موعد تساقط الامطار الغزيرة
02:40 | 2021-11-30
أول تعليق من قوى الإطار التنسيقي بعد إعلان النتائج النهائية
15.19%
15:14 | 2021-11-30
أول تعليق من قوى الإطار التنسيقي بعد إعلان النتائج النهائية
15:14 | 2021-11-30
الصحة العالمية تصدر توصية لمن تجاوز 60 عاماً من العمر- عاجل
13.3%
12:13 | 2021-11-30
الصحة العالمية تصدر توصية لمن تجاوز 60 عاماً من العمر- عاجل
12:13 | 2021-11-30
مستشار الأمن القومي يكشف تفاصيل محاولة اغتيال الكاظمي.. أين كان الرئيس؟
12.3%
10:00 | 2021-11-29
مستشار الأمن القومي يكشف تفاصيل محاولة اغتيال الكاظمي.. أين كان الرئيس؟
10:00 | 2021-11-29
المزيد
حصر السلاح بيد الدولة
حصر السلاح بيد الدولة
الغاء المحاصصة الطائفية
الغاء المحاصصة الطائفية
الإثنان معاً
الإثنان معاً
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.