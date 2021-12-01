انطلاق الوجبة الثالثة من "السلة الغذائية"

وقال مدير مبيعات الرصافة جبار فرج في تصريحات صحافية، إنه "بتوجيه من وزير التجارة علاء الجبوري تمت المباشرة بتجهيز الوجبة الثالثة من السلة الغذائية وتمت المباشرة باستنفار كافة الموظفين لايصال مفردات السلة الغذائية بانسيابية والسرعة المطلوبة".وأضاف أنه "تم البدء بالمناطق الاكثر فقرا"، مشيراً الى "الاستمرار بالتجهيز اثناء الدوام والعطل".وكانت وزارة التجارة أكدت، في أيلول الماضي، أن السلة الغذائية جزء من نظام البطاقة التموينية لتجهيز أكثر من 38 مليون مواطن بمفردات تلك البطاقة.