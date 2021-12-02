المنافذ الحدودية تعيد عددا من الارساليات الى الاردن لمخالفتها الضوابط

وقالت الهيأة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "ملاكات الهيأة مستمرة بالتدقيق والمتابعة الميدانية لكافة البضائع حيث تم إعادة إرسالية (15) شاحنة إلى الجانب الاردني محملة بمادة "الحديد الصناعي" مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد وذلك بسبب فشلها في فحص الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية" .واضافت انه "تم تشكيل لجنة خاصة وإعادة الإرساليات بالتعاون والتنسيق مع مركز كمرك طريبيل و الجهات المعنية العاملة في المنفذ".