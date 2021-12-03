اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية

تنشر السومرية نيوز، اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الجمعة.

وسجلت أسعار بيع الدولار، 148.250 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.750ديناراً لكل 100 دولار