"المناطق الحرة" تصدر حزمة من الاعفاءات للمستثمرين في نينوى

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "أصدرت حزمة من الاعفاءات للمستثمرين بالمنطقة الحرة في محافظة نينوى؛ لتشجيعهم على اعادة نشاطهم الاستثماري بعد توقفه ابان سيطرة عصابات داعش الارهابية على المحافظة في 10/6/2014".وأوضحت، أن "مجلس ادارتها قرر في جلسته الثانية لهذا العام اعفاء المستثمرين المتعاقدين مع الهيئة قبل تاريخ 10/6/2014 من جميع المستحقات المالية المترتبة بذمتهم للمدة من 1/1/2017 ولغاية 31/12/2021 شريطة عودتهم لممارسة نشاطهم ورفع الانقاض من مشاريعهم وترميمها خلال ستة اشهر، فضلا عن اعفاء المستثمرين المنتهية او المفسوخة عقودهم او المتعاقدين قبل تاريخ 10/6/2014 من جميع المستحقات المالية المترتبة بذمتهم للمدة من 1/1/2017 ولغاية 31/12/2021 في حال رغبتهم بتجديد عقودهم شريطة عودتهم لممارسة نشاطهم ورفع الانقاض من مشاريعهم وترميمها خلال ستة اشهر".كما قرر مجلس ادارة الهيئة، وفق البيان، "تخفيض بدلات الخزن بنسبة (50%) ولمدة خمس سنوات".