الليرة التركية نحو انخفاض قياسي جديد

وبعد صعودها في جلسة الثلاثاء، تراجعت الليرة 2.45 بالمئة إلى 13.80 مقابل الدولار بحلول الساعة 14:20 بتوقيت غرينتش مقارنة مع الإغلاق السابق البالغ 13.45 .وخسرت العملة التركية 46 بالمئة من قيمها مقابل الدولار هذا العام ولامست أدنى مستوى على الإطلاق عند 14.0 ليرة للدلاولار الأسبوع الماضي.وأثناء عودة الرئيس التركي من العاصمة القطرية الدوحة، دافع أردوغان مجددا عن سياسة التيسير النقدي قائلا إن "تركيا ستخفض التضخم وتقلبات سعر الصرف من خلال أسعار الفائدة المنخفضة".