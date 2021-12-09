اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في العراق

تنشر السومرية نيوز، اسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الخميس.



اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 148,500

سعر شراء الدولار 147,500

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار. 3,350,000 تومان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العملات العالمية الأجنبية

100 يورو 113,23 دولار

100 باوند 132,03 دولار

100 دولار 1372,84 ليرة تركية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 175,03 $

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 76,12 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 72,77 دولار

سعر الدولار مقابل الدينار العراقياسعار مكاتب الصيرفة :سعر بيع الدولار 148,500سعر شراء الدولار 147,500ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعر الدولار مقابل التومان الايرانيبغداد100 دولار. 3,350,000 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعملات العالمية الأجنبية100 يورو 113,23 دولار100 باوند 132,03 دولار100 دولار 1372,84 ليرة تركيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعادنسعر أونصــــــة الذهب عالمياً 175,03 $ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنفطسعر برميل نفط الخام برنـت 76,12 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي 72,77 دولار