تعليق إيراني جديد بشأن "ديون العراق"

وقال رئيس غرفة التجارة المشتركة الإيرانية العراقية، يحيى الإسحق، اليوم، إن "ديون العراق لإيران تتعلق بتصدير الغاز والكهرباء، وتم دفع معظم المبلغ وفق التفاهم الحاصل بين البلدين، وسيتم دفع ما بين 5 إلى 7 مليارات دولار أخرى قريبا".وقال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، كاظم موسوي، يوم 27 أكتوبر، إن الديون العراقية المستحقة لبلاده تبلغ حاليا نحو 7 مليارات دولار.وأشار موسوي إلى أن العراق دولة صديقة لكن لا يجب أن تعامل إيران بمثل هذه الطريقة.