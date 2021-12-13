اليابان تبدي للعراق رغبتها بتعزيز التعاون في النفط والطاقة

وقالت وزارة النفط في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الوزير احسان عبد الجبار اسماعيل استقبل السفير الياباني "لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في قطاعات النفط والغاز والطاقة".واكد إسماعيل، "حرص الوزارة على تعزيز افاق التعاون المشترك مع الشركات العالمية ومنها اليابانية لتطوير الصناعة النفطية والاستثمار الامثل للغاز والطاقة".من جانبه، عبر السفير الياباني عن "رغبة بلاده في توطيد أطر التعاون في مجالات النفط والطاقة وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين".