رفع توقع الطلب العالمي على النفط في 2022

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، في تقرير شهري، إن متحور أوميكرون من فيروس كورونا سيكون له تأثير طفيف مع تعايش العالم مع الجائحة.وأضافت، أنها تتوقع أن يبلغ متوسط الطلب على النفط 99.13 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2022 بزيادة 1.11 مليون عن توقعاتها الشهر الماضي.كذلك رفعت "أوبك" توقعاتها للطلب العالمي على نفطها في 2022 بواقع 200 ألف برميل يوميا إلى 28.8 مليون برميل يوميا.وفيما يتعلق بإنتاج المنظمة في نوفمبر الماضي، قالت "أوبك" إن إنتاجها النفطي ارتفع بواقع 290 ألف برميل يوميا في نوفمبر 2021 إلى 27.72 مليون برميل يوميا.