الدولار يسجل أعلى مستوى له في أسبوع

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوع، مقابل سلة من العملات الرئيسة المنافسة، اليوم الثلاثاء، مدعوما من توقعات لتشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في اجتماعه هذا الأسبوع، والطلب على الملاذات وسط ضبابية مستمرة بشأن السلالة المتحورة ”أوميكرون“ من فيروس كورونا.

وتراجع الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر 0.64% إلى أدنى مستوى في أسبوع.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة، إلى 96.464 للمرة الأولى منذ السابع من ديسمبر/ كانون الأول، قبل أن يسجل 96.404 نقطة.

ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي الأمريكي، أنه سينهي برنامج شراء السندات التحفيزي في وقت أقرب مما أشار سابقا.

وهبط اليورو 0.07% إلى 1.1278 دولار، بعدما لامس أدنى مستوى في أسبوع عند 1.12605 الليلة الماضية.

وخسر الجنيه الإسترليني 0.08% مسجلا 1.32035 دولار، ليتحرك من جديد نحو أدنى مستوى في عام البالغ 1.31615 الذي سجله الأسبوع الماضي.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار مسجلا 113.565 ين.

وهبط الدولار الأسترالي 0.39% مسجلا في أحدث تداول 0.71060 دولار.

وارتفعت عملة بيتكوين المشفرة 0.49% إلى 46957.11 دولار، مرتفعة من المستوى المتدني الذي سجلته أمس الاثنين عند 45750 دولارا، وهو مستوى لم تشهده منذ الرابع من ديسمبر/ كانون الأول، عندما هبطت إلى ما دون 42 ألف دولار للمرة الأولى منذ سبتمبر/ أيلول.