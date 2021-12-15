أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الأربعاء، استقراراً في الأسواق المحلية.

وسجلت أسعار بيع الدولار، 148.500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148.000 دينار لكل 100 دولار.