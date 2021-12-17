المنتجات النفطية ترفع سعر البنزين في اربع محافظات ودعوات للتراجع عن هذا القرار

وقال شنكالي في حديث للسومرية نيوز، ان "شركة توزيع المنتجات النفطية، اصدرت قرار برفع سعر لتر البنزين العادي الى 650 دينار في اربع محافظات وهي ديالى وصلاح الدين وكركوك ونينوى مع بقاء الاسعار على سابقها بمبلغ 450 دينار لكل لتر في باقي محافظات العراق".واضاف شنكالي، ان "صدور هكذا قرار بذرائع اغرب من اصل القرار ودون دراسة واقعية للازمة هي خطوة ستزيد اعباء المواطنين بدل معالجة الوضع العام للمواطن البسيط، مما سيؤدي الى رفع اسعار النقل العام والخاص على حد سواء، في وقت كان الاجدر بالجهات المعنية ايجاد معالجات حقيقية للازمات التي تواجهها محافظات العراق بدل زيادة تلك المشاكل من خلال قرارات ارتجالية غير مدروسة".ودعا شنكالي، وزارة النفط ، الى "التراجع عن هذا القرار والبحث عن معالجات حقيقية للمشاكل بما يقلل اعباء المواطنين وليس العكس".