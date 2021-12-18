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أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
2021-12-18 | 02:02
2,380 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم السبت.
سعر بيع الدولار 148,500 لكل 100 دولار
سعر شراء الدولار 147,500 لكل 100 دولار
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