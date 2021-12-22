أسعار صرف الدولار تشهد أنخفاضاً في الاسواق المحلية

انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم الأربعاء، في الأسواق المحلية.



وسجلت أسعار بيع الدولار، 148.000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.500 دينار لكل 100 دولار.