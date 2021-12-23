النفط يتخطى حاجز الـ 75.5 دولار للبرميل الواحد

وبحلول الساعة 4:02 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا، بما يعادل 0.22 %، إلى 72.98 دولار للبرميل بعدما قفزت 2.3 %، في الجلسة السابقة.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 24سنتا، بما يعادل أيضا 0.24 %، إلى 75.53 دولار للبرميل بعدما ارتفعت 1.8%، في الجلسة السابقة.وكانت المكاسب الكبيرة أمس الأربعاء مدفوعة جزئيا بهبوط أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية الاسبوع الماضي.ويدعم تراجع الدولار أسواق النفط، إذ إنه يجعل السلع الأولية أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وهبط الدولار مقتربا من أدنى مستوى في أسبوع بعد بيانات أظهرت أمس الأربعاء تحسن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في ديسمبر كانون الأول.