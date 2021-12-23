اسعار صرف الدولار في العراق

تنشر السومرية نيوز، اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الخميس.



اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 148,250

سعر شراء الدولار 147,250

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار. 2,950,000 تومان

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو 113,29 دولار

100 باوند 133,64 دولار

100 دولار 1166,83 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1805,42 $

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 75,26 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 72,72 دولار

سعر الدولار مقابل الدينار العراقياسعار مكاتب الصيرفة :سعر بيع الدولار 148,250سعر شراء الدولار 147,250ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعر الدولار مقابل التومان الايرانيبغداد100 دولار. 2,950,000 تومانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعملات العالمية الأجنبية100 يورو 113,29 دولار100 باوند 133,64 دولار100 دولار 1166,83 ليرة تركيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعادنسعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1805,42 $ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنفطسعر برميل نفط الخام برنـت 75,26 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي 72,72 دولار