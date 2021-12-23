اسعار صرف الدولار في العراق

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار 148,250
سعر شراء الدولار 147,250
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار. 2,950,000 تومان
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو 113,29 دولار
100 باوند 133,64 دولار
100 دولار 1166,83 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1805,42 $
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت 75,26 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي 72,72 دولار