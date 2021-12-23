العمل تقرر صرف الرواتب التقاعدية للعمال شهرياً ومنحهم سلفة ضمن موازنة 2022

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، صرف الرواتب التقاعدية للعمال شهرياً ومنحهم سلفة ضمن موازنة 2022.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مجلس ادارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، صوت خلال جلسة طارئة ترأسها وكيل الوزارة احمد حميد العلواني، على صرف الرواتب التقاعدية للعمال شهرياً ابتداءً من كانون الثاني لعام 2022، فضلاً عن منحهم سلفة مقدارها 3 ملايين دينار ضمن موازنة عام 2022".

واكد العلواني خلال الاجتماع، على "ضرورة بذل الجهود اللازمة من أجل انصاف الطبقة العاملة وضمان حقوقهم وتحقيق الأهداف المنشودة كأحد اهداف الوزارة".

من جهتها، أشارت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران، الى "اهمية تحسين المستوى المعيشي للعمال المتقاعدين"، لافتة الى ان "صرف الرواتب التقاعدية كل شهر بدلاً من شهرين سيسهم في التخفيف عن كاهل المواطن".

واضاف البيان، ان "الاجتماع شهد النظر في عدد من طلبات المواطنين وأصحاب العمل والتصويت على القرارات الداخلية التي تخص سير عمل الدائرة".