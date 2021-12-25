النفط تعلن حصيلة إيرادات شهر تشرين الثاني الماضي

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (98) مليوناً و(192) الفا و(317) برميلا (ثمانية وتسعون مليونا ومائة واثنان وتسعون الفا وثلاثمائة وسبعة عشر برميلا)، بإيرادات بلغت (7) مليارات و(610 ) مليونا و (850) الف دولار ( سبعة مليارات وستمائة وعشرة مليوناً وثمانمائة وخمسون الف دولار)".واشار البيان الى ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (95) مليونا و(860) الفا و (149) برميل ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (2) مليون و(32) الفا و(685) برميلا، وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (77.510) دولاراً".واضاف ان "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (30) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي. يذكر ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري".