أسعار النفط ترتفع بنحو 3%

وصعد خام برنت 2.53 دولار، أو ما يعادل 3.3%، إلى 78.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:01 بتوقيت غرينتش.كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط 2.01 دولار، أي 2.7%، إلى 75.80 دولار للبرميل.وارتفع برنت بأكثر من 45 بالمئة هذا العام مدعوما بانتعاش الطلب وتخفيض تحالف "أوبك+" لإنتاجه.وارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت بيانات أولية أن المتحور "أوميكرون" يسبب أعراضا متوسطة من المرض.