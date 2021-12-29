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بعد ارتفاع الدولار.. انخفاض اسعار الذهب

اقتصاد

2021-12-29 | 05:42
بعد ارتفاع الدولار.. انخفاض اسعار الذهب
المصدر:
رويترز
2,105 مشاهدة

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في تداولات ضعيفة مع ارتفاع الدولار الأمريكي واستقرار عائدات سندات الخزانة الأمريكية بعد انخفاضها في وقت سابق من الجلسة، لكن الأسعار ظلت فوق المستوى الرئيسي البالغ 1800 دولار للأونصة، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1802.67 دولار للأوقية ”الأونصة“ بحلول الساعة 0821 بتوقيت غرينتش، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1803 دولارات.
 
وكانت أسعار الذهب قد تخلت عن مكاسبها في أواخر التعاملات، أمس الثلاثاء، مع صعود الدولار، بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى في شهر بفعل توقعات بتزايد الطلب على المعدن النفيس وسط إشارات مؤخرا إلى تزايد التضخم.
 
وتراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى لها خلال أسبوع واحد في تداول ضعيف الثلاثاء بعد أن أدى تقلص المخاوف بشأن سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا
 
وبيانات مبيعات التجزئة القوية في الولايات المتحدة إلى تعزيز الاستعداد للمخاطر.
 
وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية ليوم الثلاثاء 1810.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1810 بتوقيت غرينتش، منخفضا 0.03 % بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني عند 1820 دولارا.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.11 بالمئة إلى 1810.70 دولار.
 
وصعد مؤشر الدولار الأمريكي 0.126 % أمام سلة من العملات الرئيسية، وهو ما يقلص جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.
 
وسجل الدولار يوم الثلاثاء ارتفاعا وسط توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة في أوائل مارس آذار لمواجهة ارتفاع التضخم، في حين أدى الارتفاع العالمي في أسواق الأسهم إلى دفع الين الياباني، الذي يعد أحد الملاذات الآمنة، للتراجع إلى أدنى مستوى في شهر.
 
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية، 0.217 % إلى 96.261.
 
ويؤدي ارتفاع الدولار إلى جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
 
واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام، وتؤدي العوائد المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 23.11 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.8 % إلى 968.50 دولار.
 
ونزل البلاديوم 0.3% إلى 1983.68 دولار للأوقية.

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