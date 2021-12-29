المالية تتعاقد مع شركة إيرلندية لإعداد المتطلبات الوظيفية والفنية بالموازنة

وقالت المالية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "وقعت عقداً مع الشركة الاستشارية الإيرلندية (AARC) لتقديم الخدمات الاستشارية بخصوص إعداد المتطلبات الوظيفية والفنية ووثائق عطاء نظام إفمس IFMIS بفترة تنفيذ تبلغ 17 شهراً ضمن مشروع تحديث نظم الادارة المالية العامة والذي يعتبر من المشاريع المستمرة المدرجة ضمن الموازنة الاستثمارية لعام 2021 والممولة من البنك الدولي".وبموجب هذا العقد، بحسب البيان، "سيتم مراجعة المتطلبات الوظيفية والفنية لمراحل إعداد وتنفيذ الموازنة ونماذج التقارير وفق المعايير الدولية وإعداد وثائق العطاء التنافسية الدولية الخاصة بمناقصة تنفيذ مشروع الـ (IFMIS)، مشيراً إلى أن المشروع مدرج ضمن خطة حوكمة وتنفيذ برنامج الاصلاح (الورقة البيضاء) بالتسلسل (61) نظام الادارة المالية العامة الذي اطلقته الحكومة".وبينت الوزارة، أنها "تعمل وفق الخطط والجداول الزمنية التي تقرها اللجنة العليا للاصلاح من أجل تمكين الحكومة من إجراء الإصلاحات المؤسسية ودعم السياسات اللازمة لتيسير تنفيذ نظام افمس بشكل ناجح".